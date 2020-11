«Αυτά είναι τα προγράμματα για την Ελλάδα από το UEFA Foundation for Children»

Τα προγράμματα στα δύο έργα για τα παιδιά στην Ελλάδα, ανάμεσα στα συνολικά 24 στην Ευρώπη και τα 55 σε ολόκληρο τον κόσμο, που έχει εγκρίνει το ίδρυμα της UEFA (UEFA Foundation for Children) για το 2020/21, αποκάλυψε η ευρωπαϊκή ομοσπονδία σε επικοινωνία με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η UEFA, σε συνέχεια της πρώτης επικοινωνίας (20/11) -μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας- όταν έκανε γνωστά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα 24 έργα του Ιδρύματος-νέα ή σε επέκταση υφιστάμενων όπως συμβαίνει με την χώρα μας-, γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, παρουσίασε με λεπτομέρειες τα προγράμματα που αναφέρονται στη Ελλάδα, χρησιμοποιώντας τη μαγεία του ποδοσφαίρου για να υποστηρίξει τους νέους που το χρειάζονται περισσότερο», αναφέροντας χαρακτηριστικά.

Τα σχεδία των δυο έργων για την Ελλάδα

«ActionAid - Rise beyond goals 2 (Athens) (Αθήνα): Στόχος του έργου είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων και η αύξηση της προσωπικής ανάπτυξης των νέων. Το πρόγραμμα βασίζεται στη μεθοδολογία και τη θέληση του ποδοσφαίρου να δώσει στα περιθωριοποιημένα παιδιά αξίες ζωής και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να έχουν μια καλύτερη ζωή.

Αυτό ελπίζουμε ότι θα αυξήσει την αξιοπρέπεια τους και θα τους δώσει περισσότερες ευκαιρίες να αναπτυχθούν εντός των κοινοτήτων τους. Το έργο επιδιώκει να βοηθήσει τους νέους που αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα άγχους, ενδοοικογενειακή βία, κοινωνικό αποκλεισμό και διακρίσεις εντός των κοινοτήτων στις οποίες ζουν.

Καθώς στερούνται ζωτικών δεξιοτήτων ζωής, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πολλές πιθανές ευκαιρίες. Τα έργα θα βοηθήσουν 250 νέους στην Αθήνα και 10 σχολεία θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα.

Barca Foundation - FutbloNet: Αθλητισμός, αξίες και εκπαίδευση δεξιοτήτων ζωής για ασυνόδευτους ανηλίκους στη Λέσβο. Ο στόχος του έργου είναι να καταπολεμήσει τις διακρίσεις, βοηθώντας παράλληλα την προσωπική ανάπτυξη των προσφύγων και να τους παρέχει μεγαλύτερη πρόσβαση στον αθλητισμό.

Το Ίδρυμα Barca προτείνει ένα κοινωνικο-εκπαιδευτικό πρόγραμμα με βάση τον αθλητισμό για 1.000 ασυνόδευτους ανηλίκους πρόσφυγες, οι οποίοι ζουν στη Λέσβο. Το πρόγραμμα θα δημιουργήσει ασφαλή περιβάλλον φιλικά για τους νέους για την παροχή δομημένων αθλητικών δραστηριοτήτων, όπου νέοι ασυνόδευτοι πρόσφυγες θα μπορούν να παίζουν - χωρίς ένταση, διακρίσεις και βία.

Το πρόγραμμα θα τους βοηθήσει επίσης να μάθουν σημαντικές δεξιότητες ζωής, όπως η βελτίωση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησής τους, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν - η πλειονότητα των οποίων, έπρεπε να αντιμετωπίσουν μόνοι τους», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Τα τρία προγράμματα των έργων στην Ελλάδα που ξεκίνησαν το 2019/20

Τα τρία προγράμματα στα δύο έργα που αφορούν την Ελλάδα και ξεκίνησαν τη σεζόν 2019/20:

1.Δύο ομάδες, ένας κόσμος

Κόστος:119.000 ευρώ. Χρηματοδότηση Ιδρύματος:119.000 ευρώ. Συνεργάτες: Αιολικός FC, Κόσμος FC

2.FutbolNet: Αθλητισμός, δεξιότητες ζωής και αξίες για ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες.

Κόστος:167.500 ευρώ. Χρηματοδότηση Ιδρύματος:45.400 ευρώ. Συνεργάτες: Barça Foundation, Movement on the Ground και Ηλιακτίδα.

3.Υποστήριξη στα σχολεία: ανακαίνιση αθλητικών εγκαταστάσεων Κόστος:73.000 ευρώ. Χρηματοδότηση Ιδρύματος:73.400 ευρώ. Συνεργάτες: Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR)

Τα 55 έργα για το 2020/21 με προϋπολογισμό 4.812.021 ευρώ

Τα προγράμματα 2020/21, αποφασίστηκαν την Τετάρτη 18/11 στο διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος για Παιδιά της UEFA, υπό την προεδρία του προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσεφερίν, όταν συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης για να συζητήσει νέα έργα και το μέλλον του ιδρύματος.

Αποφασίζοντας την κατανομή του προϋπολογισμού 2020/21, 4.812.021 ευρώ.

Συνολικά, 55 έργα εγκρίθηκαν από το Ίδρυμα Παιδιών της UEFA σε όλο τον κόσμο, τα 24 από αυτά στην Ευρώπη, με τα υπόλοιπα σε όλη την Αφρική (16), την Ασία (6), τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική (8), καθώς και την Ωκεανία (1).

Τα 42 έργα για το 2019/20 με προϋπολογισμό 4.764.608 ευρώ

Τα 42 προγράμματα που είχαν εγκριθεί από το ίδρυμα της UEFA για τα παιδιά για το 2019/21, δύο εκ των οποίων ήταν επίσης Αθήνα και Λέσβο, εντάχθηκαν ανάμεσα στα 42 νέα προγράμματα σε όλο τον κόσμο, που ενέκρινε η UEFA και το ίδρυμα της για τα παιδιά, είχαν προγραμματισμό 4.764.608 ευρώ.

Τα έργα που έχει χρηματοδότηση το ίδρυμα στη χώρα μας

Στο παρελθόν το ίδρυμα της UEFA για τα παιδιά προχώρησε σε χρηματοδότηση ανάλογων έργων-προγραμμάτων στην χώρα μας:

15.6.2016: Diogenes NGO. Κόστος: 31.862.60 ευρώ: «Ο Διογένης είναι ο εταίρος μας για το Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων στην Ελλάδα και έχει συνεργαστεί με τους πρόσφυγες από τη σύστασή του το 2010. Οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες με τους οποίους εργάζεται προέρχονται από το Αφγανιστάν και το Ιράκ», έγραψε η UEFA.

15.8.2016: Movement on the Ground: «Movement on the Ground είναι ένα ίδρυμα που ανταποκρίνεται στην ανθρωπιστική κρίση που πλήττει τους αθώους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά που εξαναγκάστηκαν από τα σπίτια τους λόγω της αλλαγής του κλίματος, της φτώχειας και του πολέμου. Η οργάνωση επιθυμεί να παράσχει διαρθρωτική υποστήριξη σε μεγάλα στρατόπεδα διέλευσης στη Λέσβο και την ηπειρωτική Ελλάδα. Σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στο στρατόπεδο προσφύγων στη Λέσβο για να εισαγάγει δραστηριότητες ποδοσφαίρου για να βοηθήσει τους κατοίκους των καταυλισμών να ασχοληθούν με κάτι που θα τους βοηθάει να ξεπερνούν την τραυματική τους κατάσταση», έγραψε η UEFA.

15.8.2016: Organisation Earth: «Η οργάνωση Γη χρησιμοποιεί τη χρηματοδότηση από το Ίδρυμα της UEFA για τα Παιδιά ως κίνητρο για την εισαγωγή ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων. Ο οργανισμός έχει μεγάλη εμπειρία στην εργασία σε καταυλισμούς προσφύγων στην Ελλάδα, παρέχοντας υπηρεσίες και ευκαιρίες στους πρόσφυγες», έγραψε η UEFA.

11.01.2017: A ball for all children, a goal for inclusion: «Το Orama Neon Youthorama είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που λειτουργεί από το 2003. Μετά την διεθνή εκστρατεία «Every Wins», η οποία προώθησε τις Ολυμπιακές και Παραολυμπιακές αξίες, ο οργανισμός σχεδιάζει τώρα να ξεκινήσει την εκστρατεία «Μια μπάλα για όλα τα παιδιά, ένα στόχο για την ένταξη». Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενημέρωση και υποστήριξη σχολείων, ΜΚΟ και των οργανώσεων του δημόσιου τομέα, προκειμένου να δημιουργηθεί μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς όσον αφορά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές», έγραψε η UEFA.

4.1.2018: Humanitarian crisis in Greece: «Οι βομβαρδισμοί στη Αφρική και τη Γκούτα στη Συρία και η κλιμάκωση της βίας σε μέρη του Αφγανιστάν οδηγούν τους ανθρώπους να φύγουν. Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, 21.887 άνθρωποι έχουν περάσει τη Μεσόγειο από την αρχή του έτους, το ένα τρίτο των οποίων έφτασε στα ελληνικά νησιά. Ο αριθμός των νέων αφίξεων ήταν 33% υψηλότερος τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2018 από ό, τι κατά την ίδια περίοδο το 2017. Το 2017, το Terre des Hommes παρείχε ασφαλείς καταλύματα για 361 ευάλωτες οικογένειες και νέους. Στο πλαίσιο του ίδιου πακέτου προστασίας, το Terre des Hommes έχει παράσχει νομική συμβουλευτική και εκπροσώπηση σε περισσότερους από 1.250 πρόσφυγες και μετανάστες και υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ψυχολογίας σε πάνω από 1.500. Επιπλέον, η πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες έχει εξασφαλιστεί στο 70% όλων των περιπτώσεων. Το Terre des Hommes θα συνεχίσει την αποστολή του να υποστηρίζει τις ελληνικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών βοηθώντας στην επείγουσα υποδοχή προσφύγων και μεταναστών, υποστηρίζοντας την αποτελεσματική ένταξή τους και βοηθώντας στη δημιουργία ολοκληρωμένων και βιώσιμων συστημάτων προστασίας των παιδιών. Το πρόγραμμα φιλοξενίας διαρκεί για εννέα μήνες, από τον Απρίλιο έως τον Δεκέμβριο του 2018 και θα υλοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα», ανέφερε η UEFA.

15.1.2019: RISE -Beyond Goals: «Οι δικαιούχοι, νέοι ηλικίας 12 έως 18 ετών που ζουν μέσα και γύρω από την μειονεκτική συνοικία του Κολωνού στην Αθήνας. Οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, με περιορισμένες δυνατότητες άσκησης αθλητικών δραστηριοτήτων (έλλειψη κινήτρων ή οικονομικών πόρων, στερεότυπα φύλου). Ορισμένοι από αυτούς τους νέους αντιμετωπίζουν υψηλό άγχος, ενδοοικογενειακή βία, κοινωνικό αποκλεισμό και έλλειψη δημιουργικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ζωής, γεγονός που οδηγεί σε λιγότερες ευκαιρίες. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν μπορούν να οδηγήσουν σε κατάθλιψη, επιθετική συμπεριφορά, κακή συμπεριφορά, ακαδημαϊκή αποτυχία, αδυναμία αλληλεπίδρασης με άλλους νέους, έλλειψη αυτοεκτίμησης και έλλειψη καθοδήγησης. Οι οικογενειακοί δεσμοί συχνά σπάνε και η σύνδεση με την κοινότητα μπορεί να είναι προβληματική. Το πρόγραμμα RISE επιχειρεί την ενδυνάμωση της νεολαίας μέσω του ποδοσφαιρικού προγράμματος, με επικεφαλής τον διεθνή ποδοσφαιριστή Δημήτρη Παπαδόπουλο. Παρέχει στα παιδιά τις αξίες και τις δεξιότητες ζωής και τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν καλύτερη ζωή, αξιοπρέπεια και ευκαιρίες να αναπτύξουν τον εαυτό τους και τις κοινότητές τους», αναφέρεται στην UEFA.

Η ίδρυση του UEFA Foundation for Children

Το UEFA Foundation for Children, δημιουργήθηκε από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία το 2015 για να βοηθήσει τα παιδιά, κυρίως μέσω του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου, παρέχοντας υποστήριξη κυρίως στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της πρόσβασης στον αθλητισμό, της προσωπικής ανάπτυξης, της ένταξης και της υπεράσπισης των δικαιωμάτων για το παιδί.

Έχει καταφέρει να προσφέρει χαμόγελα σε χιλιάδες νεανικά πρόσωπα, δίνοντάς τους την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν όνειρα που έχουν, αλλά και να αντιμετωπίζουν το μέλλον με ελπίδα.

Το Ίδρυμα έχει στρέψει τώρα την προσοχή του στα θύματα των συγκρούσεων, ιδίως των προσφύγων, και στην προώθηση της απασχόλησης των νέων μέσω του ποδοσφαίρου.

«Είτε βρίσκεται σε καταυλισμούς προσφύγων σε ολόκληρο τον κόσμο, στα προβληματικά προάστια των ευρωπαϊκών πόλεων ή οι ξεχασμένες ζώνες συγκρούσεων, όλες οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το Ίδρυμα Παιδιών της UEFA έχουν ενισχύσει την επιθυμία μου να δω το Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο να αναλάβει το ρόλο του στην κοινωνική ανάπτυξη των νέων σε όλον τον κόσμο», έχει δηλώσει σχετικά ο πρόεδρος της UEFA και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος, Αλεξάντερ Τσεφερίν

Σε 5 χρόνια 300 έργα σε περισσότερες από 100 χώρες

Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν γίνει 300 προγράμματα σε περισσότερες από 100 χώρες, ενώ περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν επωφεληθεί από το έργο αυτό.

«Πρόκειται για ένα έργο που δεν γνωρίζει σύνορα, εκτείνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη και στις απομακρυσμένες γωνιές του κόσμου, όπου στοχευμένα έργα μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα για να εκπληρώσουν την αποστολή της UEFA για λογαριασμό των παιδιών.»

Ο Κριστιάν Καρεμπέ και το UEFA Foundation for Children

Στην εποχή του κορωνοϊού το Ίδρυμα της UEFA για τα παιδιά «εκμεταλλεύτηκε» το διαδίκτυο, προσπαθώντας να χαρίσει στιγμές χαράς στα παιδιά, προσκαλώντας μερικούς από τους κορυφαίους αστέρες της μπάλας, ανάμεσά τους και τον σύμβουλο στρατηγικής του Ολυμπιακού, Κριστιάν Καρεμπέ, να γίνουν για λίγο δάσκαλοι, Champions Teacher, όπως τους ονομάζει χαρακτηριστικά.

Ήταν μία άσκηση σχεδιασμένη για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, με μαθήματα διαθέσιμα στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά. Τα παιδιά έπρεπε απλά να πάρουν ένα στυλό και ένα χαρτί, να διαλέξουν ένα βίντεο και μετά να γράψουν (ή να πληκτρολογήσουν) καθώς ο Champions Teacher, διαβάζει ένα σύντομο απόσπασμα από το αγαπημένο τους παιδικό βιβλίο ή ποίημα.