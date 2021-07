Άγιος Παντελεήμονας F.C.: Στο Κύπελλο Αγγλίας η ομάδα της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας του Λονδίνου!

Ιστορική στιγμή για την St. Panteleimon F.C, την ομάδα που ιδρύθηκε τον Μάιο του 2015 από την ελληνική ορθόδοξη κοινότητα του Λονδίνου μετά από ιδέα του Ναυπλιώτη ιερέα του Λονδίνου, Αναστάσιου Σαλαπάτα.

Κι αυτό γιατί η αγγλική ομοσπονδία έδωσε το πράσινο φως και οι «άγιοι», όπως είναι το παρατσούκλι του συλλόγου, θα είναι μία από τις 16 πρωτοεμφανιζόμενες ομάδες στον θεσμό του Κυπέλλου Αγγλίας!

Ο σύλλογος που εδρεύει στο Λονδίνο πήρε φέτος την άνοδο για την Combined Counties League (Premier Division North), που ουσιαστικά αποτελεί την 9η κατηγορία στην πυραμίδα του αγγλικού ποδοσφαίρου και θα ζήσει φέτος πρωτόγνωρες στιγμές, ξεκινώντας την περιπέτεια του στην αρχαιότερη ποδοσφαιρική διοργάνωση στον κόσμο.

Η πρώτη ομογενειακή ομάδα που αγωνίζεται στις κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου, αποτελείται κυρίως από Έλληνες και Κύπριους ποδοσφαιριστές (μετανάστες ή φοιτητές), αγωνίζεται στο 2.500 θέσεων «Queen Elizabeth II Stadium» και φιλοδοξεί να αφήσει το αποτύπωμα της στον χώρο του αγγλικού ποδοσφαίρου, αποτελώντας την αθλητική προέκταση της ορθόδοξης κοινότητας του Λονδίνου και ολόκληρου του Ηνωμένου Βασιλείου.

