Αγγλία: Ως το τέλος της σεζόν η απόφαση της UEFA για το νέο FFP

Η UEFA θα αποφασίσει για τους νέους κανονισμούς που σχετίζονται με το Financial Fair Play μέχρι το τέλος της σεζόν, επιβεβαίωσε ο πρόεδρός της Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος μίλησε κατά τη διάρκεια του FT Business of Football Summit που διοργάνωσαν οι Financial Times.

«Η βιωσιμότητα είναι ένα από τα κεντρικά σημεία του νέου FPF πάνω στο οποίο εργαζόμαστε. Πιστεύω κι ελπίζω ότι θα ολοκληρώσουμε το σχέδιο και θα το αποφασίσουμε μέχρι το τέλος της σεζόν», εξήγησε ο Σλοβένος αξιωματούχος.

«Μια περίπλοκη κατάσταση όπως αυτή που βιώνουμε μας δίνει την ευκαιρία να ελέγξουμε και να καταλάβουμε αν κάτι δεν πάει καλά. Ετοιμάζουμε το σχέδιο λεπτομερώς, είναι μια ευκαιρία να καταλάβουμε πόσο βιώσιμα είναι ορισμένα μέρη του κόσμου του ποδοσφαίρου», συνέχισε ο Τσέφεριν.

Τις τελευταίες ημέρες η UEFA έστειλε επιστολή σε περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές ομάδες σχετικά με την κατάσταση των επιμέρους συλλόγων που συνδέονται με το FFP.

Στην πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία θέλει να συλλέξει δεδομένα για τις οικονομικές καταστάσεις που έκλεισαν στις 30 Ιουνίου 2021 και μελλοντικές πληροφορίες για το τρέχον έτος, προκειμένου να ενοποιήσει τις πληροφορίες που διαθέτει για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και να ορίσει μια μεταβατική περίοδο που θα συνοδεύει όλους τους συλλόγους κατά την έναρξη ισχύος του νέου Financial Fair Play, τη σεζόν 2024-25.