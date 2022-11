Αγγλία: Το πριμ που θα πάρουν τα «λιοντάρια» για την κατάκτηση του Μουντιάλ

Η εθνική ομάδα της Αγγλίας, μπαίνει σήμερα (21/11) στο Μουντιάλ του Κατάρ, με αντίπαλο την αντίστοιχη του Ιράν και τα «τρία λιοντάρια», είναι μεταξύ των φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Όπως συνηθίζεται σε κάθε ανάλογη περίπτωση, η αγγλική ομοσπονδία έχει υποσχεθεί στους Άγγλους διεθνείς, πριμ σε περίπτωση κατάκτησης του παγκοσμίου κυπέλλου και όπως αποκαλύπτει η αγγλική εφημερίδα «Daily Mail», αυτό το ποσό θα είναι υπερδιπλάσιο, από το αντίστοιχο στο Μουντιάλ της Ρωσίας, το 2018.

Εάν η εθνική Αγγλίας, κατακτούσε πριν από τέσσερα χρόνια το Μουντιάλ, κάθε Αγγλος διεθνής, θα εισέπραττε από 250.000 ευρώ, ενώ σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, εάν ο Χάρι Κέϊν και «η παρέα του», «σηκώσουν την κούπα» στον τελικό της 18ης Δεκεμβρίου, θα γίνουν πλουσιότεροι κατά 580.000 ευρώ!

Time to unite. Time to write a new chapter. pic.twitter.com/ahjmgY60jL