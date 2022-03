Άιντραχτ: «Σταματήστε τον Πούτιν» λένε τα παιδιά

Σε μια συγκινητική κίνηση προχώρησαν οι μικροί φίλοι της Άιντραχτ Φρανκφούρτης μετά τη ζόρικη πρόκριση της ομάδας τους (0-1 κ.δ, 1-1 τελικό) απέναντι στην Μπέτις στην παράταση.

Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, παιδιά έτρεξαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κρατώντας μια ουκρανική σημαία που έγραφε «Σταματήστε τον Πούτιν» και δείχνοντας τη στήριξή τους στους Ουκρανούς πολίτες.

🇺🇦👏After the victory of @Eintracht #Frankfurt, children ran onto the football field with a #Ukrainian flag which read "STOP PUTIN.” #StandWithUkriane pic.twitter.com/J8Egqz9oo2