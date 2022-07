Διανομέας παρέδωσε πίτσα στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Λέιτον Όριεντ

Πίτσα, μπύρα και ποδόσφαιρο, είναι έννοιες αλληλένδετες, για κάθε φίλαθλο που σέβεται τον εαυτό του και και φυσικά για κάθε ανδροπαρέα, όταν συναθροίζονται για να παρακολουθήσουν στην τηλεόραση ένα αγώνα.

Ακόμη και εντός γηπέδου, ιδιαίτερα σε αυτά του εξωτερικού, έχει συμβεί αρκετές φορές να απολαμβάνουν οι φίλαθλοι στην ανάπαυλα του ημιχρόνου ένα κομμάτι πίτσα.

Σίγουρα όμως αυτό που συνέβη στην Αγγλία, με ένα οπαδό να παραγγέλνει πίτσα και να του τη φέρνει μέσα στο γήπεδο ο διανομέας με την μηχανή, είναι κάτι που δεν φανταζόμασταν ότι θα δούμε ποτέ.

Κι όμως συνέβη, στο γήπεδο της Λέιτον Όριεντ, όταν λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης με τη Γκρίμσμπι, μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο ο διανομέας με το μηχανάκι του, για να παραδώσει την πίτσα που είχε παραγγείλει ο πεινασμένος οπαδός.

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, οι ποδοσφαιριστές των δυο ομάδων της τέταρτης κατηγορίας της Αγγλίας έκαναν κανονικά την προθέρμανση τους, κι ο ντελιβεράς παρέδωσε την παραγγελία στον πελάτη, με τους υπόλοιπους οπαδούς να καταγράφουν το απίστευτο περιστατικό.

Don't get pitch-side pizza delivery in the Prem. pic.twitter.com/lrK24pnvny