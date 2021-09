Διέκοψαν τον αγώνα Βραζιλία-Αργεντινή για να συλλάβουν παίκτες που παραβίασαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα!

Δεν έχει... προηγούμενο αυτό που συνέβη στον αγώνα ανάμεσα στη Βραζιλία και την Αργεντινή για την 8η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, καθώς μόλις στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης η Αστυνομία -κατόπιν υποδείξεως της υγειονομικής υπηρεσίας της Βραζιλίας- μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου του Σάο Πάολο και διέκοψε το ματς, για να συλλάβει 4 παίκτες των φιλοξενούμενων που «εισήλθαν παράνομα» στη χώρα από την Αγγλία!

Στελέχη του ANVISA, του φορέα που δρα εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας της Βραζιλίας, μπήκε στο γήπεδο για να συλλάβει και να απελάσει τους παίκτες της Εθνικής Αργεντινής, οι οποίοι –όπως υποστηρίζει ο ANVISA- είπαν... ψέματα για να εισέλθουν στη χώρα! Οπως προκύπτει από ανακοίνωση, οι Τζιοβάνι Λο Σέλσο, Εμιλιάνο Μαρτίνες, Κρίστιαν Ρομέρο «παραβίασαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα», καθώς έδωσαν ψευδή στοιχεία και τις τελευταίες 14 μέρες, πριν μπουν στην Βραζιλία, βρίσκονταν στην Αγγλία, χώρα για τους ταξιδιώτες της οποίας ισχύουν αυξημένοι περιορισμοί στη Βραζιλία. Και παρά τις «συστάσεις» που έγιναν πριν από το ματς οι τρεις παίκτες και ο Εμιλιάνο Μπουεντία μπήκαν κανονικά στο πούλμαν της ομάδας και πήγαν στο γήπεδο.

Με βάση δημοσίευμα στην ηλεκτρονική σελίδα της «Ole», ο Λιονέλ Μέσι, σοκαρισμένος απ' όσα συνέβαιναν, τόνισε πως η Αργεντινή δεν πρόκειται να παίξει τα υπόλοιπα 85 λεπτά υπό αυτές της συνθήκες. «Φεύγουμε. Είναι ντροπή, βρισκόμαστε στην Βραζιλία εδώ και τρεις μέρες και δεν έχει συμβεί τίποτα» ήταν τα λόγια του «ψύλλου», ενώ ο τεχνικός της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, σε δική του τοποθέτηση ανέφερε: «Γιατί δεν ήρθαν να μας ψάξουν στο ξενοδοχείο;».

