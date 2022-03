Εθνική Ιταλίας: Αποσύρεται ο Κιελίνι - Σκέψεις ποδοσφαιριστών να αποχωρήσουν

Να αποσυρθεί από την Εθνική Ιταλίας το καλοκαίρι έχει αποφασίσει ο Τζόρτζιο Κιελίνι, μετά και τον αποκλεισμό σοκ της Πρωταθλήτριας Ευρώπης από την Βόρεια Μακεδονία για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Το αποτέλεσμα αυτό αναμένεται να φέρει πολλές αλλαγές, στις τάξεις της «σκουάντρα ατζούρα». Λορέντζο Ινσίνιε, Τσίρο Ιμόμπιλε και Ζορζίνιο εξετάζουν το ενδεχόμενο, να μην αγωνιστούν ξανά με τα χρώματα των «ατζούρι», έπειτα από τον ιστορικό αυτό αποκλεισμό.

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν δεν είναι ο μοναδικός, καθώς ακόμα ένας παίκτης σκέφτεται το ενδεχόμενο αυτό. Ο λόγος για τον Τζόρτζιο Κιελίνι, ο οποίος θα ήθελε να αγωνιστεί στο Μουντιάλ του Κατάρ, ωστόσο το όνειρο του αυτό θα σβήσει εδώ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ιταλικά δημοσιεύματα, ο 37χρονος στόπερ της Γιουβέντους, θα αγωνιστεί στο φιλικό της Τρίτης (29/3) απέναντι στην Τουρκία, αλλά και στον αγώνα με την Αργεντινή τον Ιούνιο και στην συνέχεια θα αποχαιρετήσει την «σκουάτρα ατζούρα» στην οποία αγωνίζεται από το 2014 και με την φανέλα της οποίας έχει καταγράψει στο ενεργητικό του 115 συμμετοχές και 8 γκολ.

Chiellini will be retiring from the Italian National Team



Tomorrow will be his second to last match ever with his final game coming against Argentina in June



And after his time at Juventus he wants to play 1 year in MLS



📰 CorSport pic.twitter.com/80qhApLnmS