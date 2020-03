«Έφυγε» 14χρονος παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίτης

Η Ατλέτικο Μαδρίτης ανακοίνωσε ότι ο Κριστιάν Μιντσόλα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 14 ετών. Στην ανακοίνωση δεν γνωστοποιείται ο λόγος του θανάτου, ενώ ούτε στα ισπανικά ΜΜΕ έχει διαρρεύσει το παραμικρό.

Η ανακοίνωση της Ατλέτικο:

«Η ομάδα μας ενώνει τον πόνο της απώλειας του και θέλει να μεταφέρει τα ειλικρινά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους φίλους του Κριστιάν Μιντσόλα, παίκτη της Ατλέτικο Μαδρίτης Infantil C.

Ο Κριστιάν Μιντσόλα (02/19/2006) πέθανε στην ηλικία των 14 ετών. Ο Κριστιάν, επιθετικός για την Infantil C, εντάχθηκε στην Ακαδημία μας στην περίοδο 2013/14 στο στάδιο Pre-Benjamin και αντιμετώπισε την έκτη σεζόν του ως “ροχιμπλάνκο”. Στη σεζόν 2014/15, ήταν μέλος της Atletico Madrileno Benjamin B. Το 2015/16, ήταν Ατλέτικο Μαδρίτης Benjamin C, το 2016/17, στην Ατλέτικο Μαδρίτης Alevin G, το 2017/18 στην Atletico de Madrid Alevin D, το 2018/19 στην Ατλέτικο Μαδρίτης Infantil I και το 2019/20 στην Ατλέτικο Μαδρίτης Infantil C.

Ο Ενρίκε Θερέθο, πρόεδρος του συλλόγου μας, εκφράζει κι εκείνος τα συλλυπητήρια σε ολόκληρη την αθλητική οικογένεια: "Είμαστε συγκλονισμένοι από τη θλιβερή είδηση του θανάτου του παίκτη μας και εκφράζουμε βαθύτατα τη λύπη του για την απώλειά του. Η Ατλέτικο Μαδρίτης και ολόκληρη η αθλητική οικογένεια θα είναι δίπλα στην οικογένεια και τους φίλους του Κριστιάν σε αυτές τις στιγμές τεράστιου πόνου».

Ο Μιγκέλ Άνχελ Χιλ, Διευθύνων Σύμβουλος της ομάδας μας, διαβεβαίωσε ότι “Το αίσθημα της αδυναμίας που δημιουργείται σε καταστάσεις όπως αυτό είναι φρικτό. Τις τελευταίες μέρες, άνθρωποι πολύ κοντά μου έχουν πεθάνει, κάποιοι από κορωνοϊούς και άλλοι από άλλες ασθένειες, και το αίσθημα ότι δεν μπορούν να τους πουν αντίο όπως τους αξίζουν, καθώς και, στην περίπτωση του Κριστιάν, το αίσθημα της αδικίας είναι τόσο μεγάλο, που σου αφήνουν την καρδιά σπασμένη. Ο Κριστιάν ήταν μόλις 14 χρονών. Από εδώ ένα πολύ δυνατό φιλί για όλη την οικογένειά του και για όλους εκείνους της μεγάλης αθλητικής οικογένειας που υποφέρουν από παρόμοιες καταστάσεις. Από σήμερα η σημαία μας θα είναι μεσίστιες για τον Κριστιάν και για όλους τους αθλητές που πέθαναν τις τελευταίες εβδομάδες”.

Ο αρχηγός μας Κόκε, που προέρχεται από την Ακαδημία, επηρεάστηκε πολύ από την απώλεια του Κριστιάν: “Μόνο θυμός και πόνος στο να αποχαιρετήσει κανείς τον Κριστιάν Μιντσόλα. Η ζωή είναι πολύ άδικη. Περήφανος που φόρεσες αυτή τη φανέλα.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλό μας, Μίγκελ Άνχελ Χιλ, η σημαία των οπαδών μας που βρίσκονται στο “Wanda Metropolitano” θα είναι μεσίστια προς τιμήν του Κριστιάν Μιντσόλα και όλων των αθλητών που πέθαναν τις τελευταίες εβδομάδες.

Αναπαύσου εν ειρήνη».