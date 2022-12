Έφυγε για Λονδίνο λόγω οικογενειακού προβλήματος ο Ραχίμ Στέρλινγκ

Ένα ξαφνικό οικογενειακό πρόβλημα, καθώς η οικογένεια του στο Λονδίονοέπεσε θύμα διάρρηξης και ληστείας το βράδυ του Σαββάτου, δεν επέτρεψε στον Ραχίμ Στέρλινγκ να βοηθήσει την Εθνική Αγγλίας στο ματς της φάσης των «16» του Μουντιάλ με την Σενεγάλη.

Ο Άγγλος επιθετικός πήρε εσπευσμένα το αεροπλάνο της επιστροφής για την πατρίδα του, και το σπίτι του στο Λονδίνο καθώς ήθελε να σιγουρευτεί για το αν είναι καλά η οικογένειά του. Ο Στέρλινγκ όντας ανήσυχος για την κατάσταση της συζύγου και των τριών παιδιών του ζήτησε και πήρε άδεια από την τεχνική ηγεσία για να πετάξει πίσω στην Βρετανία και να διαπιστώσει ιδίοις όμασι πως είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

«Αποφάσισε να επιστρέψει στην Αγγλία για να δει την οικογένειά του και να τσεκάρει πως είναι καλά αλλά ελπίζει να επιστρέψει στο Κατάρ εάν είναι κατάλληλες οι συνθήκες. Είναι απόλυτα αφοσιωμένος στην προσπάθεια της εθνικής Αγγλίας στο Μουντιάλ και θα επιστρέψει στο Κατάρ όταν μπορέσει», ανέφερε σχετικά ο δημοσιογράφος της Telegraph, Ματ Λο.

Raheem Sterling was the victim of a robbery at his home in London while in Qatar. He has decided to return to UK to check on the well being of his family but hopes to return to Qatar if the circumstances are right