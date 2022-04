Επικοινώνησε με Εμπαπέ ο Μακρόν - Του ζήτησε να παραμείνει στην Παρί

Την παραμονή του Κιλιάν Εμπαπέ στην Παρί Σεν Ζερμέν φαίνεται πως ζήτησε ο Εμανουέλ Μακρόν σε επικοινωνία που είχε με τον ίδιο, σύμφωνα με ρεπορτάζ στη Γαλλία.

Το θέμα που έχει προκύψει με τον 23χρονο Γάλλο σταρ, του οποίου το συμβόλαιο με την Παρί ολοκληρώνεται στο τέλος της φετινής σεζόν, «ξεφεύγει» από το ποδοσφαιρικό πλαίσιο.

Μέχρι τώρα ο Εμπαπέ έχει αρνηθεί να καθίσει στο τραπέζι με τους ανθρώπους του παριζιάνικου συλλόγου, προκειμένου να συζητηθεί η πιθανότητα ανανέωσης συμβολαίου, με τον ίδιο να είναι με το ένα πόδι εκτός ομάδας.

Ωστόσο, ενδεχομένως το κλίμα να έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα, καθώς ο ποδοσφαιριστής φαίνεται να μην είναι πλέον τόσο απόλυτος και να σκέφτεται την παραμονή του στο Παρίσι.

Όπως ανέφερε ο γνωστός Γάλλος δημοσιογράφος Ρομέν Μολίνα, επιστρατεύητκε ακόμη και ο Εμανουέλ Μακρόν προκειμένου να πείσει τον Γάλλο σούπερ σταρ να παραμείνει στις τάξεις της Παρί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Γάλλος πρόεδρος επικοινώνησε με τον παίκτη και του εξήγησε πως είναι πολύ σημαντικό και για την Παρί, αλλά και για το γαλλικό ποδόσφαιρο να μην αποχωρήσει. Η πίεση προς τον Εμπαπέ αυξάνεται από πολλές πλευρές και δεν αποκλείεται τελικά να υπάρξει ανατροπή στην υπόθεσή του.

Το «κάλεσμα» του Μπενζεμά για τη Ρεάλ Μαδρίτης

Την ίδια ώρα, ο Καρίμ Μπενζεμά, με συνέντευξή του στη L’Équipe, προσκάλεσε τον Εμπαπέ να μετακομίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης, αποθεώνοντάς τον για το ταλέντο του.

«Μου αρέσει που παίζουμε μαζί στην Εθνική και θα μου άρεσε να παίξουμε μαζί και στη Ρεάλ. Πιστεύω ότι μαζί θα μπορούσαμε να σκοράρουμε διπλάσια και τριπλάσια γκολ. Αν καταφέρουμε να αποκτήσουμε τον Εμπαπέ, θα σκοράρουμε τα διπλάσια γκολ», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Καρίμ Μπενζεμά.

🚨🎙| Benzema: “I like to play with Mbappé and I would like to play with him in the club. I think we would score double or maybe even triple the goals!” @lequipe pic.twitter.com/XLQMRp70ZF