«Έριξαν τα τείχη» στη Θεσσαλονίκη για την υποδοχή του ΠΑΟΚ!

Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα έφτασε η αποστολή του ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη, με τους Κυπελλούχους Ελλάδος να γνωρίζουν την αποθέωση από τους οπαδούς του Δικεφάλου που συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία.

Μόλις οι παίκτες του ΠΑΟΚ έκαναν την εμφάνισή τους παρέα με την κούπα του Κυπέλλου Ελλάδος, ξεκίνησε ένα τεράστιο πάρτι αποθέωσης από τους οπαδούς του Δικεφάλου, που υποδέχθηκαν τους θριαμβευτές του ΟΑΚΑ.

Oι παίκτες του ΠΑΟΚ, μάλιστα ανέβηκαν στην οροφή του λεωφορείου και πανηγύρισαν μαζί με τους οπαδούς του Δικεφάλου την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος.

Η νύχτα έγινε μέρα από τα καπνογόνα που άναψαν οι οπαδοί του Δικεφάλου, που θα συνοδεύσουν το πούλμαν της αποστολής του ΠΑΟΚ μέχρι τον Λευκό Πύργο, όπου θα κορυφωθούν τα πανηγύρια για την κατάκτηση του τροπαίου.

Δείτε video και φωτογραφίες:

Trying to approach White Tower at a night that #SKG doesn't sleep #MissionImpossible #PAOK #Reloaded pic.twitter.com/p02QrB6FxZ