FIFA: Οι τελικές τριάδες των υποψηφίων για τα βραβεία The Best

Ανακοινώθηκαν σήμερα (2/9) οι τελικές τριάδες των υποψηφίων για τα βραβεία The Best της FIFA, σε εκδήλωση που έγινε στο «Τζουζέπε Μεάτσα» του Μιλάνου. Οι νικητές θα γίνουν γνωστοί στη διάρκεια της τελετής για την απονομή των «The Best FIFA Football Awards», η οποία θα λάβει χώρα στη Σκάλα του Μιλάνου την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου.

Οι τελικές τριάδες των υποψηφίων για τα βραβεία The Best της FIFA έχουν ως εξής:

- Καλύτερο γκολ (FIFA Puskás Award): Λιονέλ Μέσι, Χουάν Φερνάντο Κιντέρο, Ντάνιελ Ζόρι

- Καλύτερος τερματοφύλακας ανδρών: Άλισον, Έντερσον, Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν

- Καλύτερη τερματοφύλακας γυναικών: Κριστιάνε Έντλερ, Χέντβιγκ Λίνταλ, Σάρι Φαν Βένενταλ

- Καλύτερος προπονητής γυναικών: Τζιλ Έλις, Φιλ Νέβιλ, Σαρίνα Βίγκμαν

- Βραβείο φιλάθλου της FIFA: Σίλβια Γκρέκο, Φίλαθλοι της εθνικής Ολλανδίας στο Μουντιάλ γυναικών, Χούστο Σάντσες

- Καλύτερος προπονητής ανδρών: Πεπ Γκουαρντιόλα, Γιούργκεν Κλοπ, Μαουρίτσιο Ποκετίνο

- Καλύτερη παίκτρια γυναικών: Λούσι Μπρονζ, Άλεξ Μόργκαν, Μέγκαν Ράπινοου

- Καλύτερος παίκτης ανδρών: Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέσι, Βέρτζιλ Φαν Ντάικ.