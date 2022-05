Γερμανία: Επέστρεψε στην Bundesliga η Σάλκε

Μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της σεζόν στην δεύτερη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος, η Σάλκε εξασφάλισε και μαθηματικά την επάνοδό της στην Bundesliga μετά από τρομερή ανατροπή επί της Ζαντκ Πάουλι στο Γκελεζενκίρχεν κι ενώ βρέθηκε να χάνει 2-0.

Ο κορυφαίος σκόρερ των «βασιλικών μπλε», Σιμόν Τερόντε, με δύο γκολ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ανατροπής για τους γηπεδούχους, οι οποίοι με τρομερή αντεπίθεση στο δεύτερο μέρος έφεραν τα πάνω κάτω! Με το «τρίποντο» αυτό η Σάλκε απέκτησε προβάδισμα πέντε βαθμών από τους διώκτες της, μία... στροφή πριν από το φινάλε του πρωταθλήματος και «σφράγισε» μία από τις δύο θέσεις που δίνουν αυτόματα το «εισιτήριο» της ανόδου στα μεγάλα σαλόνια.

Ο Ιγκόρ Ματάνοβιτς με δύο γκολ στο 9΄ και 17΄ έβαλε μπροστά τους φιλοξενούμενους, αλλά η Σάλκε δεν πτοήθηκε και με τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, Σιμόν Τερόντε έφτασε στην ισοφάριση (47΄, 71΄) και στο 78΄ με τον Ζάλαζαρ έφτασε στην ολική ανατροπή και στη νίκη (3-2).

Η Ζανκτ Πάουλι, η οποία ουσιαστικά έχασε τις ελπίδες της για να διεκδικήσει την άνοδο μέσω των μπαράζ, τελείωσε τον αγώνα με 9 παίκτες μετά τις αποβολές των Μαρσέλ Μπέιφους στο 81΄ και Ιγκόρ Ματάνοβιτς στις καθυστερήσεις.

Μετά από 33 αγωνιστικές η Σάλκε έχει 62 βαθμούς, με το Αμβούργο και την Ντάρμσταντ να ακολουθούν με 57, ενώ 57 έχει και η Βέρντερ Βρέμης, η οποία έχει ματς λιγότερο (παίζει την Κυριακή με την Άουε).

Schalke fans invade the pitch after their club secured promotion back to the Bundesliga. 📹 @matt_4d pic.twitter.com/fEnu6TvH2s

Schalke comes back to win 3-2, gets promoted, and we have SCEEEEEEEEEEEENES. pic.twitter.com/PZL5sjzfNF