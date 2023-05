ΗΠΑ: Δεύτερο γκολ για τον Κούτσια στο MLS

Ο Γιώργος Κούτσιας, σημείωσε το δεύτερο γκολ του σε οκτώ εμφανίσεις με τους Σικάγο Φάιαρ στο πρωτάθλημα του MLS.

Αξιοποιώντας ιδανικά την ασίστ του Σακίρι, ο Έλληνας επιθετικός, άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Νιού Ινγκλαντ, που ήταν πλούσια σε γκολ και θέαμα, καθώς έληξε ισόπαλη 3-3.

Scoring in back to back games, Koutsias makes it 1-0 for @ChicagoFire with a huge assist from Shaqiri!



