ΗΠΑ: Έκτο γκολ για τον Φούντα στο MLS

To έκτο του γκολ στο MLS πανηγύρισε ο Ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος είχε συμμετοχή και στο δεύτερο τέρμα της DC United στο ισόπαλο ματς (2-2) με την Ίντερ Μαϊάμι.

Ο Έλληνας επιθετικός ισοφάρισε στο 65΄ σε 1-1, ενώ στο 77΄ συμμετείχε στο τέρμα του Ρομπέρτα, με το οποίο γράφτηκε το τελικό σκορ, κερδίζοντας τον τίτλο του MVP της αναμέτρησης.

Από την Ίντερ Μαϊάμι, ο 29χρονος Μεξικανός μεσοεπιθετικός, Ροδόλφο Πιζάρο, για τον οποίο ενδιαφέρεται η ΑΕΚ, έγινε αλλαγή στο 64ο λεπτο του αγώνα.

The buildup

The back-heel pass

The finish from Taxi Fountas



What a beautiful goal from @dcunited to equalize it.



📺 #MLSSeasonPass: https://t.co/xl4VS9mVXo pic.twitter.com/12YXmr8qPd