ΗΠΑ: Σόου του Μέσι με δύο γκολ και μία ασίστ κόντρα στον Γιακουμάκη - Η Ίντερ Μαϊάμι επικράτησε 4-0 της Ατλάντα

Ο Λιονέλ Μέσι σημείωσε δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο και δημιούργησε ένα άλλο στο δεύτερο, οδηγώντας την Ίντερ Μαϊάμι σε νίκη 4-0 επί της Ατλάντα Γιουνάιτεντ του Γιώργου Γιακουμάκη, και σε πρόκριση στην νοκ-άουτ φάση του League Cup.

Έχοντας μπει σαν αλλαγή για να σημειώσει ένα γκολ-φάουλ στο ντεμπούτο του τα ξημερώματα του Σαββάτου, σήμερα ο 36χρονος, επτά φορές κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας», νικητής του Μουντιάλ πέρυσι, δέχτηκε μια υπέροχη πάσα από τον πρώην συμπαίκτη του στη Μπαρτσελόνα, Σέρχιο Μπουσκέτς και, αφού έστειλε τη μπάλα αρχικά στο δοκάρι, πήρε το ριμπάουντ για να βάλει το Μαϊάμι μπροστά στο σκορ στο όγδοο λεπτό.

