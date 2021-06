Υπό τους ήχους του «We Are The People» το Euro 2020

Το Euro 2020, ξεκινώντας με καθυστέρηση ενός χρόνου, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού κι απλωμένο για πρώτη φορά στην Ιστορία του από άκρο σε άκρο της Ευρώπης, επικεντρώνεται στο πρωταρχικό θέμα της ενότητας και θα... διεξαχθεί υπό τους ήχους του δικού του τραγουδιού.

Προϊόν συνεργασίας του θρυλικού Ολλανδού DJ/παραγωγού, Μάρτιν Γκάριξ, με τους Μπόνο και Ετζ, το επίσημο τραγούδι του Euro 2020, είναι το «We Are The People» (είμαστε οι άνθρωποι). Ένα τραγούδι που εξετάζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος, αλλά στοχεύοντας να βρει μια ενοποιημένη απάντηση σε αυτές.

«Η μακρά αναμονή έχει τελειώσει και είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε επίσημα το επίσημο τραγούδι για το Euro 2020 "We Are The People", το οποίο περιλαμβάνει μερικούς από τους πιο διάσημους καλλιτέχνες του κόσμου στους Μάρτιν Γκάριξ, Μπόνο και Ετζ», είχε πει τον περασμένο μήνα κατά την διάρκεια της «αποκάλυψης», ο διευθυντής μάρκετινγκ της UEFA, Γκάι Λορέν Επστάιν.

«Το ποδόσφαιρο και η μουσική έχουν τη δύναμη να φέρουν κοντά τους ανθρώπους. Συνδυάζουν πάθος και συναίσθημα και ο συνδυασμός τους θα επεκτείνει περαιτέρω τον εορτασμό των φιλάθλων, ενώ θα προσεγγίσει επίσης νέο κοινό» πρόσθεσε.

Η διαδρομή του ύμνου, που όλοι μπορούν να τραγουδούν, ανεξάρτητα από το πού προέρχονται ή βρίσκονται, ξεκίνησε στις 13 Μαΐου στις γιγαντιαίες οθόνες στο Γουέμπλεϊ, με την αψίδα του σταδίου να φωτίζεται με τα χρώματα του Euro 2020.

«Η δημιουργία μουσικής για ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα στον κόσμο μαζί με τους Μπόνο και Ετζ ήταν μια απίστευτη εμπειρία» δήλωσε ο Γκάριξ. «Είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό που κάναμε μαζί και ενθουσιασμένος που το μοιραζόμαστε επιτέλους με τον κόσμο!»

Το Euro 2020 θα φιλοξενηθεί σε 11 πόλεις: Άμστερνταμ, Μπακού, Βουκουρέστι, Βουδαπέστη, Κοπεγχάγη, Γλασκώβη, Λονδίνο, Μόναχο, Ρώμη, Αγία Πετρούπολη και Σεβίλλη, με τον πρώτο αγώνα να πραγματοποιείται στο «Ολίμπικο» της Ρώμης στις 11 Ιουνίου, με την Τουρκία να αντιμετωπίζει την Ιταλία. Ο τελικός θα διεξαχθεί στο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου στις 11 Ιουλίου.