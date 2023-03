«Υποψηφιότητα Ελλάδας, Σαουδικής Αραβίας, Αιγύπτου για το Μουντιάλ του 2030»!

«Η Ελλάδα μαζί με τις Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο υπέβαλλαν υποψηφιότητα και διεκδικούν την ανάληψη της διοργάνωσης του Μουντιάλ του 2030», αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ για όσα συνέβησαν στο σημερινό (14/3) συμβούλιο της FIFA. όπου, όπως τονίζουν, έγιναν γνωστές οι υποψηφιότητες για το Μουντιάλ του 2030.

Αρχικά, το Μαρόκο πήρε τη θέση της Ουκρανίας και η μια υποψήφια τριάδα για να διοργανώσει το Μουντιάλ αποτελείται από Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία. Και εν συνεχεία όπως επισημαίνουν τα ρεπορτάζ, η έτερη υποψηφιότητα που κατατέθηκε, ήταν αυτή από τη Σαουδική Αραβία με την Αίγυπτο και την Ελλάδα, παίρνοντας επίσημη μορφή η πρόθεση που υπήρξε από τις τρεις χώρες για να συνδιοργανώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο σε επτά έτη από τώρα.

Τέλος, ως γνωστόν υπάρχει και τρίτη πρόταση. Πρόκειται για κοινή προσφορά της Νότιας Αμερικής από Ουρουγουάη-Αργεντινή-Χιλή-Παραγουάη!

Φυσικά, οι υποψηφιότητες περνούν πάντοτε από ψηφοφορία από τις ομοσπονδίες-μέλη και αποφασίζεται ποια από αυτές θα αναλάβει τη διοργάνωση.

