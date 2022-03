Ισπανία: Ναζιστικοί χαιρετισμοί και ρατσιστικά συνθήματα από οπαδούς της Ατλέτικο

Οπαδοί της Ατλέτικο Μαδρίτης χαιρετούν με τα χέρια υψωμένα στη διάρκεια της αναμέτρησης της ομάδας τους στο UEFA Youth League εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν μερίδα των υποστηρικτών των «ροχιμπλάνκος» να κάνουν τον ναζιστικό χαιρετισμό, αλλά και να χρησιμοποιούν ρατσιστικά συνθήματα με αποδέκτη τον νεαρό εξτρέμ της Ρεάλ, Πίτερ Γκονζάλες.

Η Ατλέτικο επικράτησε με 3-2 της Ρεάλ και θα αντιμετωπίσει την Ντόρτμουντ στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Atletico fans doing the nazi salute during yesterday's youth league game. Shocking. pic.twitter.com/bfdOw1cH4b