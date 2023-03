Κάλυψε ΑΜΚ 41 εκατ. λιρών στη Νότιγχαμ Φόρεστ ο Μαρινάκης

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 41 εκ. ευρώ προχώρησε ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αγγλικού συλλόγου, ο ισχυρός ιδιοκτήτης της Φόρεστ, κάλυψε με αυτόν τον τρόπο τις οφειλές που υπήρχαν.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης προχώρησε στη συγκεκριμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εξαιτίας των δεδομένων που προέκυψαν από τον οικονομικό ισολογισμό της Νότιγχαμ Φόρεστ για τη σεζόν 2021-22.

Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis has made a further significant financial commitment to the club with the conversion of £41m worth of loans into shares in the 2021/22 financial year. 🗞️