Καραγκούνης: «Η αρχή του μαγικού ταξιδιού προς την κατάκτηση της κορυφής»

Πάντα αυτή η μέρα θα είναι γεμάτη υπέροχες αναμνήσεις, αποτελώντας την αρχή του μαγικού ταξιδιού προς την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης! 🏆 Ο πρώτος αγώνας του Euro 2004 απέναντι στην πολύ δυνατή ομάδα της Πορτογαλίας 🇵🇹 vs 🇬🇷 έφερε το 2-1 που μας έδωσε το εισιτήριο για μια ανεπανάληπτη πορεία σε αυτή την διοργάνωση! 🥇🏆 #euro2004 #portugalvsgreece #greek_legends_2004

A post shared by Γιώργος Καραγκούνης (@karagounis_giorgos) on Jun 12, 2020 at 3:00am PDT