«Κάζο» της Τσέλσι στην Μπαρτσελόνα μέσω Twitter

Με αφορμή την αναμέτρηση ανάμεσα στην Τσέλσι και την Μπαρτσελόνα σήμερα (23/7) στις 13:30 στην Ιαπωνία, οι χρήστες των λογαριασμών των δύο ομάδων στο Twitter άρχισαν να λογομαχούν.

Στον λογαριασμό της Τσέλσι ανέβηκε βίντεο με την αναμέτρηση που είχαν οι 2 ομάδες στα ημιτελικά του Champions League το 2012, στον οποίον οι «Μπλε» ισοφάρισαν το εις βάρος τους 2-0 πετυχαίνοντάς το με έναν παίκτη λιγότερο στο Καμπ Νου.

Οι «Μπλαουγκράνα» για να πικάρουν το συγκρότημα του Φρανκ Λάμπαρντ απάντησαν στο βίντεο γράφοντας «Πρόκειται για μια αναδρομή όταν παίζατε ακόμα στο Champions League;» για να λάβουν μια αποστομωτική απάντηση.

Is this a throwback to when you guys were playing in the Champions League? 🤔 https://t.co/5BO3MOM7Wf