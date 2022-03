Κύπρος: Μένει στην εθνική ο Κωστένογλου

Τα γκολ του Μαρίνου Τζιωνή στο 19' και του Πιέρου Σωτηρίου στο 51', έδωσαν τη νίκη στην Κύπρο στο δεύτερο ματς με την Εσθονία για τα play out του Nations League και της χάρισαν τη νίκη με 2-0, διατηρώντας την εθνική ομάδα στη League C στο φινάλε της 2ης διοργάνωσης. Η Κύπρος θα τεθεί πλέον αντίπαλος της Ελλάδας (μαζί με τη Β. Ιρλανδία και το Κόσοβο) στον 2ο όμιλο της League C στο 3ο Nations League, που θα ξεκινήσει στις 2 Ιουνίου.

Μετά τη νίκη αυτή ο Νίκος Κωστένογλου μένει στον πάγκο και συνεχίζει κανονικά στην θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού και για τις επόμενες επίσημες υποχρεώσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της Κύπρου.

Ο Έλληνας τεχνικός, ο οποίος δέχθηκε σκληρή κριτική, κέρδισε το «στοίχημα» και όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στο νησί η ομοσπονδία δεν θέλει να αλλάξει τον προπονητή και όλα δείχνουν πως θα μείνει στον πάγκο της εθνικής ομάδας τουλάχιστον για ακόμη έναν χρόνο.