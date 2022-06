Κριστιάνο Ρονάλντο: Υπάλληλος του τράκαρε τη Bugatti των δύο εκατ. ευρώ

Η αγάπη του Kριστιάνο Ρονάλντο για τα γρήγορα σπορ αυτοκίνητα μεγάλης αξίας είναι γνωστή. Ο κορυφαίος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής διαθέτει αρκετά εντυπωσιακά supercars στην προσωπική του συλλογή και στα γκαράζ των σπιτιών του, ωστόσο ένα από αυτά υπέστη σοβαρές ζημιές.

Πιο συγκεκριμένα, ένας υπάλληλος του Κριστιάνο Ρονάλντο οδηγούσε την Bugatti Veyron των 900 ίππων, αξίας 2 εκατ. ευρώ του Πορτογάλου σταρ, και για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους έχασε τον έλεγχο του πολυτελούς αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στον μαντρότοιχο ενός σπιτιού στη Μαγιόρκα.

Cristiano Ronaldo 's Bugatti Veyron suffered an accident on Monday morning in Mallorca. Apparently Cristiano was not inside the vehicle. [@UHmallorca] #mufc pic.twitter.com/WtG5crWWsd