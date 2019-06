Ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων για τον μεγάλο αγώνα Legends 2004-Portugal Legends

Η προπώληση των εισιτηρίων για τον μεγάλο αγώνα με φιλανθρωπικό χαρακτήρα ξεκίνησε! Tην Πέμπτη 4 Ιουλίου, 15 χρόνια μετά τη μεγαλύτερη στιγμή του ελληνικού ποδοσφαίρου στο Euro 2004, οι Legends της Ελλάδας και της Πορτογαλίας θα κοντραριστούν ξανά, αυτή τη φορά στην Αθήνα και όχι στη Λισαβόνα.



Ανήμερα της επετείου του μεγάλου τελικού, όλοι οι Πρωταθλητές Ευρώπης του 2004, υπό την καθοδήγηση του Ότο Ρεχάγκελ και του Γιάννη Τοπαλίδη, θα βρίσκονται στο γήπεδο της Ριζούπολης για να αντιμετωπίσουν τους θρύλους της Πορτογαλίας, για φιλανθρωπικό σκοπό.



Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Champions For Life, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσιάζει τους Αντώνη Νικοπολίδη, Γιούρκα Σεϊταρίδη, Τραϊανό Δέλλα, Κώστα Κατσουράνη, Άγγελο Χαριστέα, Γιώργο Καραγκούνη, και όλους τους πρωταθλητές Ευρώπης 2004, σε μια μοναδική ποδοσφαιρική βραδιά, απέναντι στους Portugal Legends των Βίτορ Μπαϊα, Ντέκο, Ρικάρντο Καρβάλιο, Φερνάντο Κόουτο, Σιμάο Σαμπρόσα και άλλων σπουδαίων παικτών από εκείνη την ομάδα.



Οι φίλοι του ποδοσφαίρου έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν τα εισιτήρια από την Τρίτη 4 Ιουνίου, μέσω του δικτύου Viva.gr, βοηθήστε τα παιδιά που έχουν ανάγκη και μπείτε σε κλήρωση για μια αυθεντική φανέλα του EURO 2004, με τις υπογραφές των Πρωταθλητών. Όροι συμμετοχής στην επίσημη σελίδα των Legends 2004 στο facebook: www.facebook.com/greeklegends2004 και στο www.fairplay.gr.



Τιμή Εισιτηρίου: 3€ (γενική είσοδος)

Σημεία προπώλησης:

- Ηλεκτρονικά από το www.viva.gr

- Τηλεφωνικά στο 11876

- Αττική: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Viva Kiosk Πλατεία Συντάγματος, Reload Stores, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Yoleni’s Greek Gastronomy Center

- Αττική και σε όλη την Ελλάδα: Καταστήματα Wind, Seven Spots, Καταστήματα Metro & My Market, Πρατήρια ΕΚΟ & ΒΡ, Πρατήρια Shell



Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για την ενίσχυση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Μέριμνα».

Ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου.

Σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων.



LEGENDS 2004 v PORTUGAL LEGENDS

Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019

Γήπεδο Γεώργιος Καμάρας (Ριζούπολη)

Οι θύρες ανοίγουν στις 19:30

Έναρξη αγώνα στις 21:45



#zisexana

#gr_legends_2004

#championsforife



Facebook event: Legends 2004 v Portugal Legends



Περισσότερες πληροφορίες:

legends2004@fairplay.gr

2106231078