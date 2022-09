Λάτσιο- Βερόνα: Η άσεμνη χειρονομία του τεχνικού των γηπεδούχων Μαουρίτσιο Σάρι

Ο προπονητής της Λάτσιο Μαουρίτσιο Σάρι διαπληκτίστηκε έντονα με τον αθλητικό διευθυντή της Βερόνα Αλεσάντρο Ματσόλα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των δύο ομάδων, με τον τηλεοπτικό φακό να τον απαθανατίζει να κάνει άσεμνη χειρονομία με υψωμένο το μεσαίο δάχτυλο προς τον πάγκο των φιλοξενούμενων.

Για την ιστορία η Λάτσιο επικράτησε της Βερόνα με σκορ 2-0, με το επίμαχο περιστατικό να σημειώνεται στο 73’ όταν οι "λατσιάλι" προηγούνταν με 1-0 χάρη στο γκολ του Τσίρο Ιμόμπιλε.

Lazio boss Maurizio Sarri gave the middle finger at someone during the game vs Verona (via @LazioNews_24).



