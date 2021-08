Μέσι: Όνειρό μου το Champions League

Λίγο μετά τις 12 ώρα Ελλάδος, ο Λιονέλ Μέσι, πήρε θέση απέναντι στους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, για να μιλήσει σχετικά με την απόφαση του να μεταγραφεί στην Παρί Σεν Ζερμέν. Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο διάσημος Αργεντινός, αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα μετά από δύο δεκαετίες προσφοράς και συνεργασίας, με μία ομάδα στην οποία έδωσε και με την οποία κατέκτησε τα πάντα.

Ο «ψύλος» έφτασε στην αίθουσα, συνοδευόμενος από τα παιδιά του, τη σύζυγο του και τον πρόεδρο της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ Κελαϊφί. Δεκάδες φωτογράφοι και εικονολήπτες, «απαθανάτισαν» αυτήν την ιστορική στιγμή για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Πρώτος, πήρε τον λόγο ο Καταριανός επιχειρηματίας: «Όταν ήλθαμε εδώ πριν από δέκα χρόνια, ο κόσμος αναρωτιόταν τι θα κάναμε. Είχαμε πολύ υψηλές φιλοδοξίες. Και είμαστε πολύ υπερήφανοι για το πού βρισκόμαστε σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Λίο, τον πατέρα του και τη γυναίκα του, που το έκαναν αυτό δυνατό. Δεν ξεχνάω ούτε τον Λεονάρντο, που έχει να επιδείξει σπουδαίο έργο, αλλά και όλους τους ανθρώπους που εργάζονται εδώ. Αυτό όμως είναι μόνο η αρχή. Όλα αρχίζουν τώρα, εντός και εκτός γηπέδου. Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ υπερήφανος που παρουσιάζω τον Λέο Μέσι στην Παρί Σεν Ζερμέν. Είναι μια απίστευτη, μία ιστορική ημέρα. Για τον σύλλογο και για τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Μια φανταστική στιγμή. Όλοι τον γνωρίζουν. Είναι ο μόνος παίκτης που έχει πάρει έξι φορές τη «Χρυσή Μπάλα». Κάνει το ποδόσφαιρο μαγικό, υπέροχο. Και είναι νικητής. Είναι μια συναρπαστική περίοδος για τους φιλάθλους μας σε όλον τον κόσμο. Είμαι σίγουρος, ότι ο Λέο θα μας φέρει πολλά τρόπαια, αν και έχει ήδη κερδίσει πολλά. Τώρα έχουμε μια μεγάλη ομάδα, με έναν σπουδαίο προπονητή και το επιτελείο του. Τώρα καλωσορίζω τον Λέο σε αυτήν την οικογένεια της Παρί Σεν Ζερμέν».

