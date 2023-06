MLS: Ασταμάτητος ο Γιακουμάκης σκόραρε και πάλι για την Ατλάντα

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Ατλάντα Γιουνάιτεντ ο Γιώργος Γιακουμάκης. Ο Έλληνας επιθετικός, ήταν βασικός στην αναμέτρηση με την Νιού Ίνγκλαντ Ρεβολούσιον (3-3) και μάλιστα σκόραρε το πρώτο γκολ της ομάδας του στο 56ο λεπτό.

