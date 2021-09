Νόριτς: Πήρε το «βάπτισμα του πυρός» ο Τζόλης στην Πρέμιερ Λιγκ

Tην πρώτη του συμμετοχή με τη Νόριτς στο αγγλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου κατέγραψε το Σάββατο ο Χρήστος Τζόλης.

Ο ταλαντούχος Έλληνας άσος, ο οποίος είχε... βγάλει μάτια στον αγώνα του Λιγκ Καπ απέναντι στην Μπόρνμουθ, όπου είχε δύο γκολ και ισάριθμες, ασίστ, ξεκίνησε βασικός στην εκτός έδρας αναμέτρηση των «καναρινιών» με την Άρσεναλ, παίρνοντας έτσι το «βάπτισμα του πυρός» στην Πρέμιερ Λιγκ.

First taste of @premierleague action for Christos! 👊 pic.twitter.com/OQwzBOQP34