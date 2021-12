Νόριτς: Βασικοί οι Γιαννούλης και Τζόλης απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας!

Έντονο ελληνικό χρώμα θα έχει η ενδεκάδα της Νόριτς στο σημερινό (17.00) της παιχνίδι με αντίπαλο την Κρίσταλ Πάλας, για το αγγλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

Κι αυτό γιατί, όπως έγινε γνωστό, θα αγωνιστούν βασικοί απέναντι στους Λονδρέζους τόσο ο Δημήτρης Γιαννούλης, όσο και ο Χρήστος Τζόλης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο Έλληνες ξεκινούν για πρώτη φορά στην αρχική ενδεκάδα των «καναρινιών».

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🚨



▪️ Byram, Giannoulis, Sorensen in defence

▪️ Lees-Melou, Idah and Tzolis into the attack

▪️ Aarons, Cantwell and Pukki missing through injury and illness#NCFC | #CRYNOR pic.twitter.com/z0DWsXhitT