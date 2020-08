Ντεμπούτο για τον Μπάρκα στο ματς της Σέλτικ με την Κιλμάρνοκ

Μια εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφή του από την ΑΕΚ στη Σέλτικ ο Βασίλης Μπάρκας θα κάνει το ντεμπούτο του με τους Σκωτσέζους.

Πιο συγκεκριμένα ο Έλληνας διεθνής γκολκίπερ θα υπερασπιστεί για πρώτη φορά την εστία των «καθολικών» στο εκτός έδρας παιχνίδι τους με την Κιλμάρνοκ, για τη 2η αγωνιστική του σκωτσέζικου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου.

Here is your #CelticFC starting XI & subs to take on Kilmarnock at Rugby Park 🍀 pic.twitter.com/ZShLlnMUOQ