Ο Έρικσεν... επέστρεψε παίζοντας σε φιλικό ανήμερα των γενεθλίων του!

Ο Κρίστιαν Έρικσεν επέστρεψε! Οκτώ μήνες μετά την καρδιακή του ανακοπή στο Euro 2020, ο Δανός διεθνής μέσος της Μπρέντφορντ, έπαιξε σήμερα τα πρώτα του λεπτά με τη νέα του ομάδα στην Premier League, κατά τη διάρκεια ενός φιλικού αγώνα με τη Σάουθεντ, ανήμερα των γενεθλίων του (σ.σ: έκλεισε τα 30), όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος.

⚽⚽⚽ @joshdasilva_



📄 Today's Match Report as @ChrisEriksen8 made his return to action ➡ https://t.co/tA0pQMg7KR#BrentfordFC pic.twitter.com/UOvXt1n6GZ