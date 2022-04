Ο Φαν Χάαλ αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο

Σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο αποτέλεσε η ανακοίνωση του ομοσπονδιακού τεχνικού της Ολλανδίας, Λουίς Φαν Χάαλ, ότι πάσχει από επιθετικό καρκίνο του προστάτη.

Μιλώντας στο ολλανδικό Humberto, ο Φαν Χάαλ αποκάλυψε ότι ήδη έχει κάνει μέχρι στιγμής 25 ακτινοθεραπείες.

Ο διάσημος Ολλανδός τεχνικός, με θητεία σε Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δεν ήθελε αρχικά να κοινοποιήσει την ασθένειά του στους παίκτες του για να μην τους επηρεάσει, αποκαλύπτοντας ότι λάμβανε θεραπείες στο νοσοκομείο τα βράδια, μετά τις προπονήσεις. Η συγκεκριμένη αποκάλυψη έγινε στα πλαίσια της συζήτησής του για την ταινία της ζωής του.

«Ο σκηνοθέτης δεν κινηματογραφεί μόνο τον προπονητή, αλλά και το άτομο πίσω από τον προπονητή. Τότε έχεις την επιλογή: το δείχνεις ή όχι; Νομίζω ότι αυτό είναι μέρος της ζωής», τόνισε ο Φαν Χάαλ και συμπλήρωσε:

«Έχω περάσει τόσα πολλά στη ζωή μου με τον θάνατο, στην οικογένειά μου, με τη γυναίκα μου (σ.σ. έχασε τη γυναίκα του Φερνάντα από καρκίνο στο πάγκρεας). Μάλλον έχω γίνει πιο πλούσιος στη ζωή μου ως άνθρωπος εξαιτίας όλων αυτών των εμπειριών.

Σκέφτηκα ότι αυτό έπρεπε να υπάρχει και στην ταινία. Είχα μια εξαιρετική θεραπεία. Το λες και σε φίλους και συγγενείς, αλλά αυτό λέει κάτι και για την οικογένειά μου, ότι το κρατούν μυστικό. Κατά τις περιόδους μου ως προπονητής της εθνικής, πήγαινα στο νοσοκομείο κάθε βράδυ, χωρίς να το ξέρουν οι παίκτες».

Louis van Gaal has just shared on Dutch television that he is suffering from cancer. pic.twitter.com/QshNgP7UWr

Η είδηση ότι ο Ολλανδός προπονητής πάσχει από καρκίνο έκανε το γύρο του κόσμου, με την Μπαρτσελόνα να αναρτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα συγκινητικό μήνυμα, δείχνοντας συμπαράσταση στην περιπέτεια του του πρώην προπονήτή της.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας πάνε στον πρώην προπονητή της ομάδας μας, Λουίς Φαν Χάαλ που διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη. Μείνε δυνατός Λουίς, σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση».

Our thoughts and prayers go out to former Barça manager Louis van Gaal, who has been diagnosed with prostate cancer. Stay strong, Louis, and get well soon. 🙏 pic.twitter.com/uE5SzstOHR