Ο Γερμανός καγκελάριος Σολτς σηματοδότησε την αντίστροφη μέτρηση για το Euro 2024

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς σηματοδότησε σήμερα (14/6) την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης ενός έτους για το Euro 2024, μία διοργάνωση που χαρακτήρισε «παιχνίδι εντός έδρας για την Ευρώπη», όπου οι οικοδεσπότες ελπίζουν ότι θα είναι παράδειγμα βιώσιμης οργάνωσης. Η Γερμανία θα φιλοξενήσει το τουρνουά από τις 14 Ιουνίου έως τις 14 Ιουλίου 2024 σε 10 πόλεις χωρίς μάλιστα να απαιτείται η κατασκευή νέων γηπέδων.

«Είμαι χαρούμενος που είμαστε όλοι εδώ για να ξεκινήσουμε με ενθουσιασμό, με την πεποίθηση ότι όλα πάνε καλά και ότι θα πετύχουμε επίσης καλά αποτελέσματα», είπε ο Όλαφ Σόλτς.

Ο καγκελάριος, κρατώντας ψηλά μια φανέλα με το σύνθημα «ένα εντός έδρας παιχνίδι για την Ευρώπη», συνοδευόταν από την υπουργό Εσωτερικών Νάνσι Φέιζερ, τον πρόεδρο της γερμανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (DFB) Μπερντ Νοίεντορφ και τον διευθυντή του τουρνουά Φιλίπ Λαμ μεταξύ άλλων, στον κήπο της καγκελαρίας και με τον τρόπαιο μπροστά τους.

🎆 It's one year to go to #EURO2024! 🎆



🔮 What's your prediction for the tournament in Germany? 🇩🇪🤷‍♂️ pic.twitter.com/syNeWR7IkR — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 14, 2023

Η Γερμανία έχει μια πληθώρα γηπέδων που φιλοξενούν τακτικά διεθνείς διοργανώσεις, από την «Allianz Arena» της Μπάγερν Μονάχου μέχρι το «Signal Iduna Park» της Μπορούσια Ντόρτμουντ, δύο γήπεδα που θα μετονομαστούν για το τουρνουά.

Η "Allianz Arena", η οποία θα μετονομαστεί σε «Munich Football Arena» κατά τη διάρκεια του τουρνουά, θα φιλοξενήσει αγώνες για δεύτερο συνεχόμενο Euro αφού ήταν το μοναδικό γερμανικό γήπεδο κατά τη διάρκεια του διευρυμένου Euro 2020 που διεξήχθη το 2021 λόγω της πανδημίας. Κολωνία, Στουτγάρδη, Φρανκφούρτη, Ντίσελντορφ, Αμβούργο, Γκελζενκίρχεν, Λειψία και Βερολίνο θα φιλοξενήσουν επίσης αγώνες την επόμενη χρονιά.

🏟️😍



🪽 Fly though the venues for #EURO2024 🇩🇪 pic.twitter.com/cS1rvzbAFe — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 14, 2023

«Αυτό θα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γιατί μπορούμε να αναπτύξουμε δομές που είναι ήδη εκεί», είπε ο Σολτς. «Αυτό είναι κάτι το ιδιαίτερο, το γεγονός δηλαδή ότι δεν χρειάζεται να χτιστούν τα πάντα. Τα γήπεδα είναι εκεί, τα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορούν να αντέξουν τους μεγάλους αριθμούς», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της DFB είδε επίσης μεγάλα πιθανά οφέλη για τους ερασιτεχνικούς συλλόγους: «Είναι σημαντικό για το παιχνίδι στη Γερμανία συνολικά. Έχουμε την τάση να επικεντρωνόμαστε συχνά στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αλλά αυτό το τουρνουά πρέπει να είναι ευρύ και ειδικά για τους 25.000 συλλόγους που έχουμε στη Γερμανία. Αυτός ο ενθουσιασμός πρέπει να μεταδοθεί στους ερασιτέχνες» είπε ο Νοίεντορφ.

Αυτό θα είναι το πρώτο μεγάλο τουρνουά ποδοσφαίρου στη χώρα από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006, το οποίο πυροδότησε ένα κύμα ενθουσιασμού σε όλη τη χώρα. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι βρέθηκαν τότε σε ζώνες-φιλάθλων σε όλη τη χώρα για να παρακολουθήσουν τους αγώνες.

Η Δυτική Γερμανία φιλοξένησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 1988. Ο τελικός του τουρνουά είναι στις 14 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου.

📆 What's happening in the next year?



Check out all the key dates on the road to Germany 🇩🇪 👇#EURO2024 🏆 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 14, 2023

Οι βασικές ημερομηνίες από τώρα έως την έναρξη του Euro 2024

14 Ιουνίου 2023 : Ένας χρόνος απομένει μέχρι τον εναρκτήριο αγώνα του UEFA EURO 2024 στο Μόναχο. Αυτό σηματοδοτεί επίσης την έναρξη της επίσημης φάσης αιτήσεων εθελοντών.

20 Ιουνίου 2023 : Η επίσημη μασκότ του UEFA EURO 2024 θα παρουσιαστεί στο διεθνές φιλικό Γερμανίας - Κολομβίας στο Γκελζενκίρχεν.

3 Οκτωβρίου 2023: Οι πωλήσεις εισιτηρίων για το UEFA EURO 2024 ξεκινούν την «Ημέρα Γερμανικής Ενότητας».

16-17 Ιουνίου 2023: Ευρωπαϊκά προκριματικά, 3η αγωνιστική

19-20 Ιουνίου 2023: Ευρωπαϊκά προκριματικά, 4η αγωνιστική

7-9 Σεπτεμβρίου 2023: Ευρωπαϊκά προκριματικά, 5η αγωνιστική

10-12 Σεπτεμβρίου 2023: Ευρωπαϊκά προκριματικά, 6η αγωνιστική

Οκτώβριος 2023 (δεν έχει οριστεί ημερομηνία): Ανακοίνωση για τους διοργανωτές του Euro 2028 και του Euro 2032

12-14 Οκτωβρίου 2023: Ευρωπαϊκά προκριματικά, 7η αγωνιστική

15-17 Οκτωβρίου 2023: Ευρωπαϊκά Προκριματικά, 8η Αγωνιστική

16-18 Νοεμβρίου 2023 : Ευρωπαϊκά Προκριματικά, 9η Αγωνιστική

19-21 Νοεμβρίου 2023: Ευρωπαϊκά Προκριματικά, 10η αγωνιστική

Δεκέμβριος 2023 (δεν έχει οριστεί ημερομηνία): Η κλήρωση της τελικής φάσης του τουρνουά Euro 2024 θα πραγματοποιηθεί στo Μέγαρο Φιλαρμονικής του Έλβα στο Αμβούργο

21 Μαρτίου 2024: Ημιτελικοί playoff

26 Μαρτίου 2024 : Τελικοί playoff

7 Ιουνίου 2024: Οι 24 εθνικές ομάδες της τελικής φάσης πρέπει να υποβάλουν τη λίστα με τους 23 παίκτες τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από τον εναρκτήριο αγώνα του τουρνουά

14 Ιουνίου 2024: Ο εναρκτήριος αγώνας του Euro 2024 θα γίνει στη «Munich Football Arena».