Επίθεση με πέτρες δέχθηκε η αποστολή της Φλαμένγκο. Πριν τον πρώτο τελικό Κυπέλλου Βραζιλίας με την Κορίνθιανς οι οπαδοί της γηπεδούχου επιτέθηκαν στο πούλμαν που μετέφερε την αποστολή.

Ευτυχώς προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Vídeo de dentro do ônibus para mostrar o estrago que as pedras arremessadas por corinthianos fizeram no veículo que transportava parte da torcida do Flamengo à Neo Química Arena. pic.twitter.com/9stmtQLMBe