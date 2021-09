Οριστική διακοπή του αγώνα Βραζιλία-Αργεντινή μετά την έφοδο των βραζιλιάνικων υγειονομικών αρχών

Ο διαιτητής Χόρχε Βαλενθουέλα από τη Βενεζουέλα διέκοψε οριστικά την αναμέτρηση Βραζιλία-Αργεντινή για την 8η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 (Ζώνη Λ. Αμερικής), όπως ανακοίνωσε η CONMEBOL, η οποία έριξε την... ευθύνη για τη διοργάνωση του ματς στη FIFA!

Μετά την έφοδο της Αστυνομίας και των υγειονομικών αρχών της Βραζιλίας στον αγωνιστικό χώρο της «Αρένα Κορίνθιανς» του Σάο Πάολο στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης, προκειμένου να συλλάβουν τέσσερις παίκτες των Αργεντινών (Τζιοβάνι λο Σέλσο, Εμιλιάνο Μπουενδία, Εμιλιάνο Μαρτίνες, Κριστιάν Ρομέρο) οι οποίοι (όπως υποστηρίζουν) δεν τήρησαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα και δεν μπήκαν σε καραντίνα 14 ημερών ερχόμενοι από το Ηνωμένο Βασίλειο, το μεγάλο ματς διεκόπη οριστικά!

Όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική συνομοσπονδία της CONMEBOL, «... ο διαιτητής κι ο παρατηρητής αγώνα θα υποβάλουν την έκθεσή τους στην πειθαρχική επιτροπή της FIFA, η οποία θα καθορίσει τα επόμενα βήματα. Αυτές οι διαδικασίες διέπονται αυστηρά από τους ισχύοντες κανονισμούς. Τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι μία διοργάνωση της FIFA. Όλες οι αποφάσεις σχετικά με την οργάνωση και την εφαρμογή υπόκεινται στην απόλυτη εξουσία αυτού του οργανισμού».

Video of World Cup qualifier being stopped in Brazil over English-based Argentina players’ quarantine status with health officials going on the pitch pic.twitter.com/vKFvcdIycG

❗The game between Argentina and Brazil is suspended, the Argentinian players are back in the locker.



How it started...#BRAARGpic.twitter.com/EgA1RkOEnY