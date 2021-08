Παραμένει στον «αέρα» η έναρξη του πρωταθλήματος της Super League - Δεν διεξήχθη λόγω έλλειψης απαρτίας η Γ.Σ.

Ούτε σήμερα κατέστη δυνατή η έγκριση της προκήρυξης του νέου πρωταθλήματος της Super League και ως εκ τούτου η έναρξη του μοιραία βρίσκεται «στον αέρα».

Για την ακρίβεια, η σημερινή γενική συνέλευση του συνεταιρισμού, που είχε συγκληθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, δεν άρχισε καν, καθώς πέντε ΠΑΕ δεν έδωσαν το «παρών» κι έτσι δεν υπήρχε η απαιτούμενη απαρτία.

Σύμφωνα με όσα είχε ανακοινώσει η Super League, η επαναληπτική Γ.Σ. θα γίνει την προσεχή Τρίτη (17/8), στις 12 το μεσημέρι.

Η ανακοίνωση της Λίγκας



«Εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα ο πρόεδρος της Super League, ώστε να επιλεγούν με απόλυτα διαφανή τρόπο, οι πλέον κατάλληλες δομές στήριξης πυρόπληκτων συνανθρώπων μας, αλλά και ζώων, προκειμένου η διοργανώτρια να προχωρήσει στην ενίσχυσή τους.

Παράλληλα, η Super League θα αναλάβει σχετικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της φίλαθλης κοινής γνώμης, την 1η αγωνιστική ημέρα του Πρωταθλήματος Super League Interwetten 2021-22.



Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση Κανονισμού Παρατηρητών της Super League.



Λόγω μη επίτευξης απαρτίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατά το άρθρο 15 του Καταστατικού του Συνεταιρισμού, αναφορικά με την έγκριση της προκήρυξης, θα λάβει χώρα α’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 17 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι».



Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είχαν ως ακολούθως:



1. Ενίσχυση πυρόπληκτων και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης την 1η αγωνιστική ημέρα του Πρωταθλήματος Super League Interwetten 2021-22.



2. Χορηγικές προτάσεις για διαγωνισμούς Best Goal και Player of the month.



3. Ορισμός αγώνων 1ης και 2ης αγωνιστικής πρωταθλήματος Super League Interwetten αγ. περιόδου 2021-22 (υπό την αίρεση έγκρισης της προκήρυξης).



4. Τροποποίηση Κανονισμού Παρατηρητών του συνεταιρισμού.



5. Ορισμός εκπροσώπων – διαιτητών του συνεταιρισμού στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών και στο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ.



6. Διάφορα.