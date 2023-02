Πιστεύετε στις συμπτώσεις; Η Κρεμονέζε χρίζει πρωταθλήτρια τη Νάπολι όπως τη σεζόν 1986-87

Μια πραγματικά εκπληκτική σύμπτωση, τείνει να πάρει σάρκα και οστά στην Ιταλία. Ενδεχομένως μάλιστα στο τέλος της χρονιάς να γίνει πράξη μια απίθανη επανάληψη σκηνικού, όπως συνέβη δηλαδή πριν 36 χρόνια, το μακρινό 1987.

Τι εννοούμε; Ας το δούμε βήμα -βήμα. Η ουραγός του καμπιονάτο Κρεμονέζε μετά τη νίκη της με 2-1 στο «Ολίμπικο» της Ρώμης επί της Ρόμα πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του κυπέλλου Ιταλίας και φυσικά παρότι κινδυνεύει με υποβιβασμό στο πρωτάθλημα, έχοντα αποκλείσει διαδοχικά τις Ίντερ και Ρόμα μπορεί να κάνει όνειρα κατάκτησης του κυπέλλου.

Φυσικά η απίθανη σύμπτωση που προαναφέραμε αφορά αποκλειστικά την πρόκρισή της στους «4». Η τελευταία φορά που η Κρεμονέζε βρέθηκε στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ιταλίας ήταν το μακρινό 1987, πριν από 36 χρόνια. Εκείνη την χρονιά, στην οποία η Κρεμονέζε έφθασε επίσης στα ημιτελικά, η Αργεντινή είχε καταφέρει να κερδίσει το Μουντιάλ του 1986 με πρωταγωνιστή τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα και η Νάπολι στο τέλος της σεζόν 1986-87 είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα Ιταλίας.

