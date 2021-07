Η Αργεντινή δεν δικαιολόγησε τα δυο χρυσά ολυμπιακά μετάλλια και τον τίτλο του φαβορί αφού ηττήθηκε στο πρώτο παιχνίδι από την Αυστραλία με 0-2. Με δέκα παίχτες σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο η «αλμπισελέστε» λόγω της αποβολής του Ορτέγκα με δεύτερη κίτρινη.

