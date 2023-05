Πρωταθλήτρια Γαλλίας για 11η φορά η Παρί, 43 τίτλους καριέρας ο Μέσι

Το 11ο πρωτάθλημα της Ιστορίας της και δεύτερο σερί πανηγύρισε και μαθηματικά η Παρί Σεν Ζερμεν το βράδυ του Σαββάτου (27/5), καθώς στην 37η αγωνιστική πήρε το μίνιμουμ που χρειαζόταν, δηλαδή την ισοπαλία (1-1) στην έδρα της Στρασμπούρ κι έκανε δικό της το Σαμπιονά για 9η φορά στα τελευταία 11 χρόνια, όπου κυριαρχεί απόλυτα στη Ligue 1.

Αυτό ήταν και το 43ο «διαμάντι» στο μοναδικό «στέμμα» του Λιονέλ Μέσι με τους τίτλους της καριέρας του, ισοφαρίζοντας πλέον σε τρόπαια τον... ρέκορντμαν κι άλλοτε συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα, Ντάνι Άλβες. Ο Μέσι ήταν κι εκείνος που χάρισε και μαθηματικά τον τίτλο στην Παρί (έγινε η πολυνίκης της Ligue 1, προσπερνώντας σε τίτλους την Σεντ Ετιέν) με το τέρμα που σημείωσε στο 59' από ασίστ του Μπαπέ, μολονότι η Στρασμπούρ ισοφάρισε στο 79' με τον Καμεϊρό.

