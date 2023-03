Πρώτο γκολ για τον Γιακουμάκη στις ΗΠΑ - Βρήκε δίχτυα με άπιαστη κεφαλιά!

Ο Γιώργος Γιακουμάκης, σημείωσε το πρώτο του γκολ επί αμερικανικού εδάφους στην εμφατική νίκη της Ατλάντα Γιουνάϊτεντ επί του Πόρτλαντ με 5-1.

Ο Έλληνας επιθετικός, βρέθηκε στην αρχική 11άδα και στο 59ο λεπτό πέτυχε το τρίτο γκολ της ομάδας του. Τα υπόλοιπα τέρματα των γηπεδούχων, σημείωσαν οι Γουίλι (25`), Αλμάντα (45`+5`, 86`) και Αραούχο (75`), ενώ το Πόρτλαντ, μείωσε προσωρινά (83`) με τον Ικόμπα.

Μετά από τέσσερις αγωνιστικές, η ομάδα του Γιακουμάκη, προηγείται στην βαθμολογία της ανατολικής περιφέρειας, με απολογισμό τρεις νίκες και μία ισοπαλία, συντελεστή τερμάτων 10-3 και δέκα βαθμούς.

