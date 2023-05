Πρώτος σκόρερ στο ολλανδικό πρωτάθλημα ο Δουβίκας!

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε η παρθενική χρονιά του Τάσου Δουβίκα στην Ολλανδία.

Ο διεθνής επιθετικός κατάφερε στην πρώτη του σεζόν στην Eredivisie να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ στην Eredivisie, καθώς βρήκε δίχτυα και στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος απέναντι στην Έμεν.

Ο Έλληνας επιθετικός της Ουτρέχτης ολοκλήρωσε τη σεζόν με 19 γκολ σε 32 παιχνίδια πρωταθλήματος, έχοντας και τέσσερις ασίστ. Μάλιστα, σημείωσε και δύο χατ τρικ, ένα κόντρα στην Άλκμααρ και ένα απέναντι στη Φορτούνα.

Goal! Anastasios Douvikas (Utrecht) fires the rebound into the top right corner after the ball breaks to him in the box. The score is 2:1.

55' Goal

Fc Emmen vs Utrecht@FootballReprt

Anastasios Douvikas Goal

Forward (Utrecht)

Age: 23 pic.twitter.com/BZioopoIq3