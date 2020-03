ΠΣΑΠ: Λέμε όχι στον ρατσισμό»

Το δικό του μήνυμα με αφορμή την παγκόσμια μέρα κατά του ρατσισμού έστειλε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών.

«Ακόμη και στις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τις ανθρώπινες αξίες... Εσύ που μισείς κάθε ξένο και διαφορετικό προς εσένα, σκέψου, πως εκατομμύρια Έλληνες ζουν και εργάζονται σε κάθε γωνιά της γης. Ίσως μάλιστα και εσύ μία ημέρα βρεθείς ξένος και διαφορετικός στον τόπο κάποιου που σκέφτεται όπως εσύ. Τι; Δεν είναι το ίδιο…; Για σκέψου καλύτερα… Όχι στον ρατσισμό, No to Racism, No al razzismo, No al racismo, Não ao racism, Nee tegen racisme, Nein zu Rassismus, I themi Jo Racizmit, Non au racisme, Ne rasizmu, Povedz nie rasizmu, Nao ao racismo, Reci ne rasizmu, Nie dla rasizmu, Nej till rasism, Mondj nemet a ras-szismusra, Ne za rasizem #psap #saynotoracism #fifprο».