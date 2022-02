Ρουσλάν Μαλινόφσκι: Προσευχηθείτε για την Ουκρανία

Ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία αναφέρεται στα όσα βιώνει η Ουκρανία έκανε ο μέσος της Αταλάντα Ρουσλάν Μαλινόφσκι. Ο Ουκρανός χαφ, ο οποίος σε λίγες ώρες τίθεται αντιμέτωπος με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη για το Europa League, έχει όπως είναι φυσικό το μυαλό του στραμμένο στις πολεμικές εξελίξεις στη χώρα του.

«Η Ουκρανία δέχεται επίθεση τώρα. Παρακαλώ, διαδώστε το και προσευχηθείτε για τη χώρα μας!» έγραψε χαρακτηριστικά ο ίδιος στην ανάρτηση του, στο Twitter.

Ukraine under attack right NOW.

Please, spread the word and pray for our country! 🙏🏻 pic.twitter.com/i0WwSVIPJ8