Σερ Άλεξ Φέργκιουσον: Αποκάλυψε το άγαλμά του στο γήπεδο της Αμπερντίν

Τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του, στο γήπεδο της Αμπερντίν με την οποία έζησε μεγάλες στιγμές ως προπονητής πριν αναλάβει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πραγματοποίησε σήμερα ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Ο 80χρονος Σκωτσέζος προπονητής, βρέθηκε στο γήπεδο της Αμπερντίν εκεί όπου δημιουργήθηκε ένα άγαλμα προς τιμήν του, σε μια πολύ δημοφιλή πόζα με τα χέρια υψωμένα σε πανηγυρισμό από στιγμή του παρελθόντος του στον πάγκο της ομάσας της πατρίδας του.

Με το χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη του ο Σερ Άλεξ τράβηξε το σεντόνι και παρουσίασε το έργο τέχνης, με το οποίο η Αμπερντίν αποφάσισε να τον τιμήσει για τα τρία πρωταθλήματα, τα τέσσερα Κύπελλα, το ένα Λιγκ Καπ, το ένα Κύπελλο Κυπελλούχων και το ένα Σούπερ Καπ Ευρώπης, που κατέκτησε μαζί της πριν μετακομίσει στο Μάντσεστερ και τη Γιουνάιτεντ.

Πηγή:bbc.com

A statue of Sir Alex Ferguson has been unveiled by Aberdeen FC to commemorate his success with the club. pic.twitter.com/lLgAeJxFjb