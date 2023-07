Στην εθνική Βραζιλίας από τον Ιούνιο του 2024 ο Αντσελότι

Ο Τίτε αποχώρησε από τον πάγκο της εθνικής ομάδας μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας βρήκε νέο εκλέκτορα για τη «σελεσάο», στο πρόσωπο του Κάρλο Αντσελότι για τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού από τον Ιούνιο του 2024 και το Κόπα Αμέρικα.

Προς το παρόν πορεύεται με υπηρεσιακό τεχνικό τον Ραμόν Μενέζες, αλλά ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Εντνάλντο Ροντρίγκες, ήθελε τον Ιταλό στον πάγκο της εθνικής και δεν είχε πρόβλημα να τον περιμένει να λύσει το συμβόλαιο του με την ομάδα της Μαδρίτης.

Ο 64χρονος Κάρλο Αντσελότι θα τιμήσει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ροντρίγκες αποφάσισε να τον περιμένει μέχρι τον Ιούλιο του 2024. Μάλιστα σύμφωνα με πηγές του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων ο Ιταλός κόουτς έχει συμφωνήσει ήδη ν' αναλάβει τη «σελεσάο» από το 2024 και με τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

BREAKING: Carlo Ancelotti will become new Brazilian national team head coach starting from June 2024. 🚨🟢🟡🇧🇷



CBF president Ednaldo just confirmed that Ancelotti will be new manager of Brazil “starting from Copa America 2024”.



Carlo will respect his contract at Real Madrid. pic.twitter.com/pu4AO9m5eZ