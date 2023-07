Στην εντατική με εγκεφαλική αιμορραγία ο Φαν ντερ Σαρ

Κρίσιμες ώρες για τον παλαίμαχο τερματοφύλακα Έντουιν Φαν ντερ Σαρ.

O 52χρονος Ολλανδός υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και διακομίστηκε εσπευσμένα στην εντατική, ενώ βρισκόταν σε διακοπές στο Σπλιτ της Κροατίας.

Η ενημέρωση του Άγιαξ:

«Την Παρασκευή, ο Edwin van der Sar είχε αιμορραγία γύρω από τον εγκέφαλό του. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο νοσοκομείο στη μονάδα εντατικής θεραπείας και η κατάστασή του είναι σταθερή. Μόλις υπάρξουν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, θα ακολουθήσει ενημέρωση. Όλοι στον Άγιαξ εύχονται στον Έντβιν ταχεία ανάρρωση. Σε σκεφτόμαστε».

