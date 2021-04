Super League 2: Στα Play Off ο Διαγόρας Ρόδου παρά την ήττα στην Άρτα

Με τα παιχνίδια της 22ης και τελευταίας αγωνιστικής ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Super League 2, όπου αναδείχθηκε και η έκτη ομάδα που θα συμμετάσχει στα Play Off και φυσικά οι υπόλοιπες έξι που θα αγωνιστούν στα Play Out. Έτσι, μαζί με τους Ιωνικό, Ξάνθη, Λεβαδειακό, Χανιά και Εργοτέλη, τη συμμετοχή του στα Play Off εξασφάλισε και ο Διαγόρας Ρόδου, αφού παρά την ήττα του στην Άρτα από την ΑΕ Καραϊσκάκης διατήρησε τη διαφορά του ενός βαθμού από την 7η Παναχαϊκή, η οποία με τη σειρά της έχασε με το βαρύ 4-0 στην Ξανθή από την τοπική ομάδα.

Στα Play Out θα αγωνιστούν με έπαθλο την παραμονή τους στην κατηγορία οι Παναχαϊκή, Απόλλων Λάρισας, Τρίκαλα, Δόξα Δράμας και οι ΑΕ Καραϊσκάκης, ΟΦ Ιεράπετρας που έχουν και τις λιγότερες ελπίδες για τη σωτηρία τους. Οι ομάδες που τερμάτισαν από την 1η μέχρι την 3η θέση θα δώσουν τρία παιχνίδια εντός έδρας στα playoffs, ενώ όσες τερματίσουν στις θέσεις 7-9, θα δώσουν επίσης τρία παιχνίδια εντός στα playouts.

Στα σημερινά παιχνίδια ο πρωτοπόρος Ιωνικός... σκόνταψε στη Νεάπολη, αφού παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στα μαχητικά Χανιά, όμως, θα ξεκινήσει τα Play Off με τον αέρα του μεγάλου φαβορί για την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Οι δεύτεροι της κατάταξης, Λεβαδειακός και Ξάνθη νίκησαν εύκολα Δόξα Δράμας και Παναχαϊκή αντίστοιχα, τις οποίες... φιλοδώρησαν από τέσσερα τέρματα.

Επίσης εύκολο έργο είχε ο Εργοτέλης στη Λάρισα επί του «αδιάφορου» βαθμολογικά Απόλλωνα, του οποίου επικράτησε με 3-0, ενώ σπουδαία νίκη με 2-1 σημείωσε με ανατροπή η ΑΕ Καραϊσκάκης στην Άρτα επί του Διαγόρα με 2-1. Τέλος, Τα Τρίκαλα δεν κατάφεραν στην έδρα τους να νικήσουν τον ΟΦ Ιεράπετρας, στον οποίο παραχώρησαν «λευκή» ισοπαλία.

Η 22η αγωνιστική:

ΑΕ Καραϊσκάκης Άρτας - Διαγόρας Γ.Σ. 1905 2-1 (28΄ Ναζίμ, 51΄ Θεολόγου - 27΄ Γεωργίου)

Δόξα Δράμας 2017 - Λεβαδειακός Α.Π.Ο 0-4 (5΄ Μαρίνος, 45+1΄ πέν. Θεοχάρης, 58΄ Κωστή, 68΄ Πολέτο)

Τρίκαλα Α.Ο - ΟΦ Ιεράπετρας 1970 0-0

Ιωνικός Α.Ο 1965 - Χανιά 1-1 (48΄ Κάστρο - 88′ Τριανταφυλλάκος)

Α.Ο Ξάνθη - Παναχαϊκή 1891 4-0 (20΄, 57΄ Καπνίδης, 49′ Τάτος, 82′ Μικελτάντζε)

Απόλλων Λάρισας - Εργοτέλης ΓΣ 88 0-3 (21΄, 57΄ Κόνραντ, 77΄ Κοκκίνης)

Βαθμολογία (Σε 22 αγώνες)

Ιωνικός 47

Ξάνθη 41

Λεβαδειακός 41

Εργοτέλης 36

Χανιά 35

Διαγόρας Ρόδου 30

- - - - - - - - - -

Παναχαϊκή 29

Απόλλων Λάρισας 24

Τρίκαλα 24

Δόξα Δράμας 21

ΑΕ Καραϊσκάκης 16

ΟΦ Ιεράπετρας 12