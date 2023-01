Super League: Αποθέωση στο Twitter για την εξέλιξη του πρωταθλήματος - «Αναδεικνύεται σε ένα από τα πιο γοητευτικά στην Ευρώπη»

Τεράστιο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το πρωτάθλημα της Super League καθώς τέσσερις ομάδες διεκδικούν το τρόπαιο του πρωταθλητή!

Η σελίδα του podcast The Sweeper, που ασχολείται με το διεθνές ποδόσφαιρο αποθέωσε την εξέλιξη του πρωταθλήματος στην Ελλάδα λέγοντας πως «αναδεικνύεται σε μια από τις πιο γοητευτικές λίγκες στην Ευρώπη.»

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε στο Τwitter φωτογραφία από τη βαθμολογία του πρωταθλήματος και ανέφερε:

«Η κούρσα του τίτλου στην ελληνική Σούπερ Λίγκα αναδεικνύεται σε μία από τις πιο γοητευτικές στην Ευρώπη, με ακόμη περισσότερες ανατροπές να έχουν πιθανότητα να γίνουν.

Ο Παναθηναϊκός, που βρισκόταν στην κορυφή για μήνες, έχασε σήμερα (σ.σ. χθες) για τρίτη φορά σε τέσσερα ματς και απομακρύνθηκε από την πρώτη θέση από την ΑΕΚ».

